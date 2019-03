Zayn Malik: “No tengo un prototipo de chica ideal, lo importante es que puedas echarte unas risas con ella y que no te agobie”

Zayn Malik está hecho todo un ‘rompecorazones’ y es que el integrante de ‘One Direction’ es un chico encantador. Hemos podido hablar con él por teléfono y le hemos trasladado algunas de vuestras preguntas a las que él ha contestado súper simpático.

Zayn ha hablado sobre el grupo y de cómo todo surgió gracias al programa ‘The X Factor’: “No nos esperábamos todo este éxito. Ha sido increíble la respuesta y el apoyo que estamos teniendo de la gente. ¡No nos lo podemos creer!”.

Desde luego, es para no dar crédito a todo lo que les está sucediendo. Por suerte, la fama no se le ha subido a la cabeza: “Soy muy afortunado. Tengo familia y amigos que me apoyan y que me ayudan a mantener los pies en el suelo”.

Respecto al fenómeno fan que se ha formado en torno a ‘One Direction’, Zayn asegura: “Me siento abrumado por toda esta gente que viene desde casa para vernos. Es una experiencia increíble y estoy muy agradecido por todo lo que nos está pasando”.

Y puede ser que le veamos a menudo por nuestro país porque a Zayn le encanta España: “He estado unas cuantas veces, sobre todo en Marbella. Es increíble y muy bonito”. Es más, puede que su visita sea pronto porque ‘One Direction’ espera actuar en España el próximo verano.

Con respecto al plano sentimental, Malik nos cuenta cómo sería su chica ideal: “No estoy interesado en la apariencia, sería alguien con quien te llevas bien y puedas tener una conversación, echarte unas risas, que no se tome las cosas muy en serio… Simplemente, que no te agobien”.

Zayn está encantado con sus fans aunque aún se le hace un poco raro cuando ve a una seguidora del grupo llorar. “Yo aún me veo como la persona que era antes, así que no entiendo realmente cómo alguien puede llorar por mí. Es sorprendente saber que provocas ese efecto en alguien”.

Por todo ello, Zayn ha querido dar las gracias a todos sus fans… ¿Pero quieres saber qué más nos ha contado? ¡No te pierdas esta entrevista que ya puedes escuchar enterita!