¿Qué le preguntarías a Zayn Malik de 'One Direction'?

Hemos entrevistado telefónicamente a Zayn Malik quién se ha mostrado encantado con vuestras preguntas. ¡En breve podrás escucharlo todo!

'One Direction' atraviesa en este inicio de 2012 un momento muy dulce. En España, publicarán su álbum debut, 'Up All Night', el próximo 7 de Febrero. Su primer single, 'What makes you beautiful, ha recibido una gran acogida de los fans españoles.

Hace unos días, la banda enamoró a sus fans londinenses en el Teatro HMV Apollo, en un concierto en el que la imagen, las redes sociales y los fans tuvieron un papel protagonista.



Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik se dieron a conocer de forma individual en el 'X Factor' inglés. Decidieron unir sus caminos después de que la presentadora del popular programa, Nicole Scherzinger, sugiriera que podrían tener un gran éxito éxito como conjunto.