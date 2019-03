'One Direction' enamora a Londres: Un anticipo de lo que puedes vivir el 22 de enero

Presumidos, provocadores y muy divertidos: Cuesta creer que se trate de la primera gira de Niall, Zayn, Liam, Louis y Harry, tras su salida del exitoso programa de televisión británico, 'X Factor'.



Los chicos de 'One Direction' brillaron este miércoles, en un original y dinámico concierto en Londres, en el que la imagen, las redes sociales, y por supuesto los fans, tuvieron un papel principal.



Tres pantallas gigantes llenaron de colorido el teatro HMV Apollo, y sirvieron para amenizar los constantes cambios de vestuario de los cinco protagonistas; siempre a juego, entre sí y con los inquietos decorados.



Varios de los asistentes, que en esos momentos comentaban su emoción a través de Twitter, fueron sorprendidos con la proyección de sus 'tuits' en mitad del concierto. Los chicos bromearon sobre los mensajes y agradecieron el cariño que sus fans les demuestran a través de las redes sociales.



Pero no fue éste el único momento de interacción con el público de los componentes de 'One Direction'. Los juegos, los saludos y las sorpresas estuvieron presentes a lo largo de la hora y cuarto de concierto. Una de las más emotivas fue el 'Happy birthday' que todo el teatro acabó cantando a Zayn.



Fue la dulce recompensa para decenas de jóvenes, que habían esperado durante horas a las puertas del teatro en compañía del frío invierno londinense. Muchos de ellos, después de un largo viaje desde distintos puntos de Inglaterra, e incluso desde otros países: Irlanda, Escocia, Italia…



Si tú también quieres viajar a Londres para ver en directo a 'One Direction', esta es tu oportunidad. Demuestra que eres quien mejor les conoce y gana dos entradas para el concierto del próximo domingo 22 de enero, con el vuelo y el hotel incluidos para que la distancia no sea un impedimento. No lo dejes escapar.