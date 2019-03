Las mejores cosas de estar soltera este otoño

1. Paseos sola

¿Sabes lo agradable que es pasear por el parque lleno de hojas anaranjadas con libro en mano y ropa de lana encima? Con un novio, esos paseos se convierten en una velada empalagosa propia de las peores películas de amor.

2. Nadie te robará las sábanas

Vale que en verano no importe demasiado, pero con la llegada del otoño y el frío, compartir las sábanas se convierte en una batalla. Si no quieres un resfriado, mejor no tengas novio.

3. No tienes que preocuparte por romper con él

La duda eterna: ¿deberíamos dejarlo antes de las vacaciones de Navidad? Ya no tienes que preocuparte por eso.

4. No tienes que pensar en un regalo de Navidad

En su lugar, puedes gastarte todo el dinero de ese fabuloso y carísimo reloj que le comprarías en ti. ¿Qué hay mejor que un bonito auto regalo?

5. No tienes que compartir la tele en las “tardes de mantita”

Los domingos son sagrados y se acabó el fútbol, menos mal. Ya puedes entretenerte en ver tus series favoritas y comer palomitas, sola en casa o con amigas.

6. No hay Movember

Esa molesta temporada en la que los hombres deciden no afeitarse por algún ridículo ritual masculino se ha acabado, y también tu cara pelada debido a la barba.

7. Todavía hace buen tiempo para hacerte un viaje tú sola

Antes de que llegue el pleno invierno, planea una escapada para ti en algún lugar paradisiaco para disfrutar de tus días libres.

8. Puedes vestirte como te dé la gana en Halloween

Y no tendrás a ningún novio celoso detrás diciéndote lo mucho o poco que estás enseñando.

9. No tienes novio en Nochevieja

¿Hace falta que te digamos por qué eso es un gran punto a tu favor?

10. Puedes tomarte todos los chocolates calientes que quieras

Y no habrá nadie detrás de ti diciéndote que no deberías tomártelo porque no cabrás en el vestido de fin de año. Eres una mujer libre, soltera e independiente y no quieres a un hombre detrás de ti, sobre todo si te corta de comer chocolate.

11. Nadie te molestará con peleas de nieve

Cuando llegue el frío de verdad, no tendrás que pasar por esos horrorosos días de peleas de nieve, seguidas de cariñitos sobre el frío y semanas de resfriados. Adiós Ibuprofeno, adiós malestar, adiós frío, adiós novio.