Faltan pocos días para conocer a los finalistas del concurso del vestido de Bella

Los participantes en el concurso para conseguir el vestido de Bella, Kristen Stewart en ‘Amanecer Parte I’, ya están más cerca de poder alzarse con el premio.

Los 500 clasificados que han pasado a la segunda fase ya han enviado sus vídeos y los selecionados participaran en una lista donde aquel que tenga más reproducciones de los 10 más votados se alzará con el premio. De entre todos los vídeos recibidos que cumplan con lo estipulado en las bases del concurso, antena3.com hará una selección de los mejores.

Recordamos que en vuestro vídeo teníais que recrear una de las escenas de la boda de Edward y bella en ‘Amanecer Parte I’. Y sólo se podía enviar un vídeo por persona y éste debia estar hecho por vosotros mismos (no valen fragmentos de la película).

El lunes 12 de diciembre se publicará la lista de vídeos para que se inicien las votaciones desde las 12 del mediodía y se podrá seguir votando hasta el miércoles 21 de diciembre a la misma hora.

El ganador del maravilloso vestido de Bella será el vídeo que de entre los 10 más votados, tenga más visitas. Por eso os invitamos a que los embebáis en vuestros blogs y redes sociales. ¡Cuántas más reproducciones tengan, mucho mejor!

Pero recordad, para ganar es imprescindible estar entre los 10 más votados.

Por último, os recordamos que todos los menores de edad que no hayan mandado autorización paterna no podrán participar en el concurso, y por tanto, sus vídeos no serán aceptados como válidos.

No se aceptarán vídeos antes ni después de plazo. Y entre todos los vídeos recibidos, antena3.com seleccionará los mejores para que participen en la fase de votaciones.