Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AXA Legado Activo: la protección real que tus familiares necesitan

Tres razones para asegurar tu futuro y proteger a los tuyos

Muchas familias sienten que hablar del futuro puede ser un tema tabú. Y es que no siempre es fácil sentarse y hablar sobre lo que ocurrirá cuando ya no estemos, pero tratarlo con naturalidad es lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos.

Tres razones para asegurar tu futuro y proteger a los tuyos

Publicidad

antena3.com
Publicado:

AXA Legado Activo es un seguro de vida con el que se costean los gastos de sepelio a través del capital de fallecimiento, que surge como una solución sencilla e inteligente pensada para proteger a tu familia y cuidar de tu patrimonio, combinando el mejor acompañamiento y una gestión responsable de tu dinero.

Por eso, te damos tres razones para incorporar AXA Legado Activo en tu planificación:

1. Protección real: Llegado el momento, tus familiares tendrán acceso a un capital que les aportará tranquilidad.

2. Tranquilidad para tu familia: AXA se encargará de los servicios funerarios de forma inmediata, para que tus seres queridos no tengan que preocuparse de nada.

3. Ahorrar e invertir de manera inteligente: Tu dinero no solo está disponible desde el primer día, sino que también se invierte en carteras diseñadas para crecer en el tiempo, con flexibilidad total.

Lo importante es que todo se gestiona de manera muy sencilla y práctica, sin papeles innecesarios.

Puedes consultar las condiciones de AXA Legado Activo y comprobar que tú decides cuánto dinero aportar y hasta cuándo mantenerlo, con la tranquilidad de contar con la experiencia de profesionales que ofrecen un trato especializado y también priorizan la inversión responsable y sostenible de acuerdo a tus necesidades.

En definitiva, es mucho más que un seguro de vida tradicional. Es una fórmula clara y transparente para proteger a tu familia, hacer crecer tus ahorros y tomar hoy la decisión que tu futuro necesita.

Antena 3» Brand

Publicidad

Brand

Tres razones para asegurar tu futuro y proteger a los tuyos

Tres razones para asegurar tu futuro y proteger a los tuyos

Pilexil presenta ‘Desde la Raíz’ en Madrid: una experiencia única para conocer y cuidar el cabello

Pilexil presenta ‘Desde la Raíz’ en Madrid: una experiencia única para conocer y cuidar el cabello

Familias ganaderas asturianas unidas en cooperativa: un compromiso con el futuro y la alimentación sostenible

Familias ganaderas asturianas unidas en cooperativa: un compromiso con el futuro y la alimentación sostenible

"No mires hacia otro lado", la nueva campaña del Ministerio de Igualdad
CAMPAÑA DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

No mires hacia otro lado y planta cara al racismo

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP en Japón
PILOTO EMBAJADOR DE ESTRELLA GALICIA 0,0

Marc Márquez, campeón del mundo por novena vez: una victoria para la historia

El secreto del sabor auténtico: Cuanto mejor está la vaca, mejor sabe la leche
CENTRAL LECHERA ASTURIANA

El secreto del sabor auténtico: Cuanto mejor está la vaca, mejor sabe la leche

¿Sabes cómo influye el cuidado de las vacas en el sabor de la leche que tomas cada día? En Central Lechera Asturiana cuidan cada detalle para que llegue el mejor sabor a cada casa.

Email marketing en 2025: ¿Por qué sigue siendo una herramienta eficaz?
Ventajas de usar Mailrelay

Email marketing en 2025: ¿Por qué sigue siendo una herramienta eficaz?

El email marketing sigue siendo una herramienta poderosa en 2025. Descubre cómo Mailrelay te permite aprovechar todo su potencial con funciones avanzadas, soporte experto y la cuenta gratuita más completa.

La desconexión vecinal en España: un desafío para la sociabilidad

La desconexión vecinal en España: un desafío para la sociabilidad

Sigue en directo ‘En El Campo x El Campo’, un partido solidario para recuperar lo que la DANA se llevó del campo valenciano

Vuelve a ver 'En El Campo x El Campo', el partido solidario para recuperar lo que la DANA se llevó del campo valenciano

Participa y gana unas vacaciones

Publicidad