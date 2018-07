VENUS

Que si te va a crecer más, que si no puedes tomar el sol, que si no puedes depilarte todos los días… Hablemos claro y desmontemos juntas los mitos de la depilación.

¿Que por qué lo tenemos tan claro? Porque no lo decimos nosotras, lo dice el estudio P&G Grooming enero 2017: durante 3 meses se comprobó que el pelo no crece ni más rápido, ni más grueso, ni más oscuro, ni en más cantidad en chicas que se depilaban por primera vez una pierna vs otra pierna todavía sin depilar.

¡Adiós dolor! ¡Hola Venus!