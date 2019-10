× Bases legales

BASES DEL CONCURSO “UNO MÁS DE LA FAMILIA”

I. OBJETO

El presente concurso lo organiza y gestiona ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A., (en adelante “ELPOZO”) con C.I.F. A30014377 y con domicilio a efecto de notificaciones en Avda. Antonio Fuertes, 1, 30840, Alhama de Murcia (Murcia), inscrita en el Registro mercantil de Murcia, Tomo MU-320, Libro 0, Folio 126, Hoja MU-6236. Y ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. (en adelante, “Atresmedia Corporación”), con CIF A-78839271 y domicilio social en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, debidamente constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1924, sección 8ª, folio 108, hoja M-34473, inscripción 1ª.

II. ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO

El ámbito del concurso es todo el territorio español.

III. PERIODO DE PARTICIPACIÓN

El periodo de participación se iniciará el 28 de octubre de 2019 a partir de las 13.00h y finalizará el 10 de noviembre de 2019 a las 23:59h.

IV. GRATUIDAD

La participación en el presente concurso será gratuita sin perjuicio de los costes de conexión a internet a los que tenga que hacer frente el participante para poder participar.

V. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

Aquellos que deseen participar en el presente concurso deberán:

i. ser mayores de edad,

ii. tener residencia legal en el territorio nacional,

iii. aceptar las bases legales del concurso y la política de privacidad incluida dentro de dichas bases.

No podrán participar en el presente concurso ni por tanto resultar ganadores los empleados de ELPOZO o Atresmedia Corporación, los empleados de las empresas, agencias de publicidad o agencias de promociones que estén involucradas en el concurso, los familiares de primer grado o los cónyuges de los sujetos anteriores.

Será requisito indispensable cumplir con las condiciones establecidas en estas bases para poder participar en el concurso. Todos los datos facilitados por el participante deberán ser veraces. ELPOZO y/o Atresmedia Corporación se reservan el derecho de solicitar la acreditación personal fehaciente de los participantes. La identidad de los participantes y ganadores se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará excluido del concurso y de la posibilidad de optar a premio alguno.

La participación en el presente concurso es gratuita.

VI. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

Aquellos que cumplan con los requisitos indicados en el apartado anterior estarán habilitados para participar en el presente concurso. Para ello deberán seguir los siguientes pasos:

- Entrar en la web http://www.antena3.com/ad/unomasdelafamilia (en adelante la “Web”) y rellenar el formulario de participación completando todos los campos que sean requeridos: nombre, apellido, localidad, dirección email y teléfono

- Contestar a las preguntas: “¿Cuál es el recuerdo más entrañable que has vivido con tu familia? y ¿Cuál es tu producto de ElPozo favorito?” que se incluyen en el formulario

- Aceptar las bases legales del concurso, así como la política de privacidad incluida en las presentes bases.

Aquellos que cumplan con los anteriores requisitos tendrán la consideración de participantes en el concurso.

ELPOZO y/o Atresmedia Corporación podrán invalidar y excluir del concurso aquellas participaciones que no cumplan con todos los requisitos de participación.

Asimismo, se eliminará la participación de todos aquellos cuya contestación a la pregunta de participación

- no cumplan con la Ley, el orden público o las buenas costumbres,

- puedan incitar a la violencia,

- hagan alusión a motivos religiosos,

- sean discriminatorios por razones sexuales, ideológicas, religiosas o raciales, de género o por cualquier otro motivo o que

- se encuentren protegidos por derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros.

Un mismo concursante solo podrá participar una vez en el concurso.

VII. ELECCIÓN DE GANADORES Y COMUNICACIÓN CON LOS GANADORES

Entre todos los participantes que cumplan las presentes bases, el día 11 de noviembre de 2019, un jurado interno formado por miembros de ELPOZO y Atresmedia Corporación elegirán las respuestas más originales y que más hayan gustado a los miembros del jurado y a tres suplentes por cada uno de los tres premios.

Para el caso de que no se lograse entregar alguno de los premios ni al ganador ni, en su caso, a los suplentes, ELPOZO y Atresmedia Corporación se reservan el derecho de volver a elegir al número necesario de suplentes para poder entregar el premio del presente concurso.

Una vez Atresmedia disponga del nombre de los ganadores, procederá a ponerse en contacto con ellos a través del email, o teléfono, que el participante hubiese facilitado en el proceso de registro en la Web para informarles de su condición de ganadores y solicitarles los datos necesarios para poder materializar el premio.

Ni ELPOZO ni Atresmedia Corporación se hacen responsables de la falta de respuesta de los ganadores o de la falta de recepción de los datos de participación subidos a la web por el ganador por causas ajenas a cualquiera de las dos sociedades, tales como la pérdida de las notificaciones durante la transferencia electrónica y/o que el ganador no reciba el email/llamada por razones ajenas a Atresmedia Corporación.

VIII. PREMIOS

Los 3 premios se repartirán en función de la originalidad de la respuesta, y consisten en:

Primer ganador: Asistir, junto con un acompañante de su elección, a una visita guiada por los platos de los programas de televisión La Ruleta, Zapeando y Puente viejo que se emiten en Atresmedia Corporación. Dicha visita será grabada por un equipo de Atresmedia Corporación con el fin de producir un vídeo a modo de resumen que será emitido en los medios televisión e internet. Además, el ganador recibirá un lote de productos ELPOZO + 1 Jamón Legado Ibérico.

Segundo ganador: lote de productos ELPOZO + 1 Jamón Legado Ibérico. Este premio se enviará por correo al domicilio facilitado por el ganador.

Tercer ganador: lote de productos ELPOZO + 1 Jamón Legado Ibérico. Este premio se enviará por correo al domicilio facilitado por el ganador.

El Organizador se lo comunicará a los ganadores mediante mail o teléfono, previsiblemente a partir del 11 de noviembre.

El Organizador enviará los premios que correspondan por mensajero al domicilio facilitado.

El ganador del primer premio, y el acompañante que elija, deberán tener disponibilidad para asistir a la visita el día 14 de noviembre dentro de la franja horaria de 9.00h a 21.00h.

Ambos deberán asistir por sus propios medios a las instalaciones de Atresmedia Corporación en la dirección Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid. Los desplazamientos entre los diferentes platos estarán incluidos en premio. No estará incluido en el premio los gastos de desplazamiento a las instalaciones de Atresmedia Corporación y otros gastos derivados.

En el supuesto de que por motivos de fuerza mayor el día de la visita no puedan asistir, ELPOZO y Atresmedia Corporación se reservan el derecho de fijar una nueva fecha si no fuese posible.

Los premios son personales e intransferibles. No está permitida la venta ni la cesión del premio. No se podrá obtener contraprestación económica por la renuncia del premio.

IX. DETECCIÓN PARTICIPACIÓN FRAUDULENTA

ELPOZO y/o Atresmedia Corporación se reservan el derecho de excluir del presente concurso a aquellos usuarios que sospechen o detecten que hayan participado de cualquier manera fraudulenta, pudiendo solicitar cualquier tipo de documentación de los participantes. En el supuesto de que el participante no pueda o no quiera entregar algún documento solicitado, será inmediatamente eliminado del concurso.

Si alguno de los ganadores resultara no cumplir con los requisitos exigidos en las presentes bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos o no diera los datos necesarios que le sean solicitados, entre los que podrá incluirse la copia de su DNI, no accederá al premio objeto de la promoción.

ELPOZO y/o Atresmedia Corporación se reservan el derecho de eliminar justificadamente a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del concurso.

X. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE IMAGEN

La participación en el presente concurso conlleva la cesión y autorización expresa con carácter mundial, por el plazo máximo que prevé la Ley, de forma exclusiva y a título gratuito, de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el texto de participación de forma que el participante cede a ELPOZO así como a Atresmedia Corporación todos los derechos de explotación, en cualquiera de sus modalidades, de los comentarios que pudieran corresponder al participante al participar en el concurso.

El día del disfrute del premio asistirá un videógrafo para realizar un vídeo sobre el disfrute del premio. Asimismo, también se podrán realizar fotografías de todo lo que esté pasando durante ese día. El día de la grabación ELPOZO y Atresmedia Corporación ya deberán disponer de todas las autorizaciones expresas para la cesión de sus derechos de imagen cumplimentadas y firmadas por el ganador y su acompañante el día de la visita.

Tanto el vídeo como las fotografías obtenidas el día del disfrute del premio se reproducirán y comunicarán públicamente en TV.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido por el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, los ganadores autorizan a que, el vídeo y fotografías en las que aparezcan puedan ser publicados en cualquier momento presente o futuro, en cualquier medio publicitario incluyendo TV, la Web y, en las Redes Sociales de ELPOZO y de Atresmedia Corporación sin restricciones y con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen

La autorización se concede en los términos más amplios posibles y para todo el territorio mundial y no conllevará contraprestación y, consecuentemente, la autorización se presta con carácter gratuito.

XI. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR

ELPOZO y Atresmedia Corporación excluyen cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza que pueda deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

La Web puede contener vínculos a otros sitios Web. Ni ELPOZO ni Atresmedia Corporación serán responsables de la disponibilidad, ni por el contenido, la publicidad, los productos u otros materiales puestos a disposición en o desde estos sitios Web.

Asimismo, no serán responsables por pérdidas o daños causados a los participantes en relación al uso de cualquier contenido, producto o servicio puesto a disposición en estos sitios Web externos.

La Web será utilizada exclusivamente con fines legítimos. La información facilitada en la Web no contendrá ningún material y/o declaración que viole o infrinja de cualquier modo los derechos de terceros participantes. Queda terminantemente prohibido cualquier tipo de contenido ilegal, amenazas, difamaciones, que constituyan un atentado contra la privacidad, y en general cualquier contenido vulgar, obsceno, indecente o que implique responsabilidad criminal o civil o infrinja cualquier disposición legal. ELPOZO y Atresmedia Corporación no serán responsables de la exactitud o de la fiabilidad de cualquier opinión, consejo, declaración o contenido incluido por los participantes en la Web, que no cumpla con estas condiciones. La información que no cumpla con estas previsiones será eliminada sin previa notificación.

Modificaciones y/o anexos: ELPOZO y Atresmedia Corporación se reservan el derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y premios, siempre que las mismas estén justificadas o no perjudiquen a los participantes, y se comuniquen a éstos debidamente.

En caso de que este concurso no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en el mismo, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control del ELPOZO y/o Atresmedia Corporación, y que afecte al normal desarrollo del concurso, ambas sociedades se reservan el derecho a cancelar, modificar, o suspender el mismo, incluyendo la Web de participación.

XII. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos de fecha 27 de abril de 2016, le informamos que hay dos corresponsables del tratamiento que deciden conjuntamente los objetivos y medios del tratamiento sobre el presente concurso:

- ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. C.I.F A-78839271 y con domicilio a efecto de notificaciones en Avda. Antonio Fuertes, 1, 30840, Alhama de Murcia (Murcia)

- ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. CIF A-78839271 y domicilio social en Avda. Isla Graciosa 13, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid

La finalidad del tratamiento será la gestión del concurso y entrega del premio en los términos establecidos. Le informamos que, a tal efecto, la recogida de datos se realizará de forma coordinada entre ambas entidades.

La base legal que habilita el tratamiento es el consentimiento del usuario para participar en la acción comercial organizada por ELPOZO y Atresmedia Corporación. Los datos se conservarán durante la gestión de la acción comercial y, posteriormente, durante el plazo de prescripción de obligaciones previsto legalmente en cada caso.

En ningún caso se contempla por parte de ELPOZO ni Atresmedia Corporación la cesión de datos o la transferencia internacional de datos personales a terceros países fuera de la UE. Tampoco se llevarán a cabo decisiones automatizadas sin intervención humana. Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de que considere que se han vulnerado las vigentes disposiciones legales en materia de protección de datos.

Siendo Usted titular de los derechos reconocidos en la normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose a ELPOZO y/o a Atresmedia Corporación por correo postal a las direcciones que figuran en este apartado, indicando en el asunto del mensaje GDPR.

Para el ejercicio de los derechos que ostenta por cualquiera de los medios facilitados, deberá acompañar copia de su DNI o documento identificativo equivalente.

XIII. TRATAMIENTO FISCAL DEL PREMIO

Los premios cuyo valor sean superiores a TRESCIENTOS (300,00) EUROS (tanto en metálico como en especie) estarán sujetos a retenciones de I.R.P.F. establecidas por la normativa fiscal vigente en cuyo caso ELPOZO practicará la retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que pudiera proceder en nombre del ganador, emitiendo su correspondiente certificado de retenciones con los datos del premio y la retención aplicada a cada ganador para que éste lo incluya en su declaración anual del I.R.P.F. Con el fin de que puedan ser efectuadas las retenciones, el ganador deberá aceptar el premio por escrito adjuntando además una fotocopia de su DNI o Tarjeta de Residencia. En caso de que el valor del premio sea inferior a TRESCIENTOS (300,00) EUROS, el premiado deberá cumplir con las obligaciones tributarias que le correspondan.

XIV. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Se informa a los participantes que el mero hecho de registrarse para participar en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases en su totalidad, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de las mismas, conllevará la exclusión del participante, y como consecuencia de la misma, ELPOZO y Atresmedia Corporación quedarán liberadas del cumplimiento de cualquier obligación contraída con dicho participante.

ELPOZO y Atresmedia Corporación se reservan el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de actuación fraudulenta o susceptible de ser considerada manipulación o falsificación del concurso o de los medios de participación en el mismo.

ELPOZO y Atresmedia Corporación quedan exentas de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la aceptación del premio por parte del ganador quien no podrá emprender ninguna acción legal contra ELPOZO ni contra Atresmedia Corporación por motivos derivados del premio, de su mal uso o del propio beneficio que supone el premio.

XV. FUERO Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la resolución de cualquier litigio que pudiera plantearse, los participantes y los Organizadores, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales españoles en los términos de lo establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El presente concurso se regirá por las presentes bases y por la legislación española. Los participantes pueden consultar las presentes bases en:

http://www.antena3.com/ad/unomasdelafamilia