Participa, comparte tu sueño y hazlo realidad

HUGO quiere con esta iniciativa animarte a hacer realidad tus metas, pero ¿Cuáles? ¡Las que sean! Desde montar una ONG a darle vida a ese proyecto que tenías en mente desde que eras un crío y que siempre quisiste hacer realidad con tu mejor amigo.

Participar es muy sencillo, haz un vídeo que tenga como máximo 1 minuto de duración, después completa el formulario de abajo sin olvidar adjuntar el vídeo con tu proyecto ¡Y listo!. Si tu idea resulta ganadora, HUGO financiará tu poryecto con 10.000€.

Los proyectos deberán consistir en ideas originales e innovadoras y tendrán que representar el espíritu y los valores de HUGO: la audacia, la confianza, la ambición, la creatividad, la originalidad y el espíritu joven.

No dejes pasar la oportunidad, el tiempo no espera a nadie y un día te preguntarás ¿Lo he aprovechado bien?. Atrévete a dar ese primer paso... ¡Quién sabe dónde puede llevarte!

((CONCURSO CERRADO))

Consulta el ganador