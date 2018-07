¿Qué es el Euribor y cómo nos afecta?

Los bancos europeos se prestan dinero entre sí a corto plazo a unos tipos de interés. El Euribor es el promedio de estos tipos de interés, es el índice de referencia de las hipotecas. Debido a que los bancos nos presta siempre el Euribor más un diferencial, este índice viene a ser como la base de nuestras hipotecas.

Se calculaba como si fuese una encuesta, pero ahora la Comisión Europea prepara lo que se llama el Euribor plus, un promedio sobre las operaciones reales del mercado interbancario. Con esto nadie sabe si se abaratarán o encarecerán las hipotecas, pero dentro de poco se integrara en nuestras vidas y ya no hablaremos del Euribor sino del Euribor plus.