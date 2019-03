Girls Everywhere, el evento que busca inspirar a futuras generaciones de mujeres

El próximo 26 de marzo en directo en Atresplayer

Girls Everywhere es una iniciativa de Evax en colaboración con la Fundación Inspiring Girls que tiene como objetivo dar visibilidad a modelos y roles femeninos de todas las áreas profesionales. Porque no hay nada más inspirador para una mujer que otra mujer, y porque una sociedad sin estereotipos de género es una sociedad sin límites. No te pierdas el evento el próximo 26 de Marzo con Silvia Abril, Percebes y Grelos, Queralt Castellet y muchas sorpresas que podrás seguir en directo en Atresplayer.