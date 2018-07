Happy Ohana: "Vivir experiencias es lo que te hace crecer todos los días"

¿CÓMO VALORA HAPPY OHANA LA EDUCACIÓN?

“Para mí, educar es tener en cuenta que todos los días puedes ser el ejemplo de cualquier persona que te encuentres por la calle y sobre todo los niños”. Ese referente educativo se ejemplifica en las experiencias vitales que le han acompañado: “lo que más me ha marcado en mi educación han sido las experiencias que he ido viviendo” –afirma Happy Ohana-.

Pero la educación no es solo un camino para triunfar. Hay valores y virtudes que deben primar y sobre las que a veces no se pone el debido foco. “Espero que no estemos educando tanto para el éxito y más para los valores. El éxito puede ser, ser una buena persona”.

Ohana conoce a la perfección el mundo de la educación. Lejos de su perfil cibernético, “mi profesión, aparte de hacer vídeos para Youtube, es ser educadora infantil. Soy monitora de comedor y coordino actividades extraescolares y espero que la educación siempre forme parte de mi profesión”.

Desde un punto de vista docente Happy Ohana defiende un trato igualitario en el mundo educativo.

¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE SU MATERNIDAD?

“El trato hacia los niños y las niñas con los que trabajo no ha cambiado desde que soy madre pero sí que es verdad que quizá era más inconsciente de lo que soy hoy en día.”