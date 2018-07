Aitana Sánchez-Gijón en 'Futuros': "La familia del futuro ya está aquí. Existen tantos modelos como personas"

“Vivimos tiempos de cambios. El presente cambia y el futuro no es único: nos esperan muchos futuros, caminos que ahora no podemos ni imaginar. Y ese cambio está cerca, en nuestro día a día, en las posibilidades y decisiones que tomemos en el presente. Existen tantos futuros como personas”. Así ha arrancado el debate ‘Futuros’ Marta Fernández, moderadora del mismo y en el que ha contado con la participación de Aitana Sánchez-Gijón, Nacho Vigalondo, Leopoldo Abadía y Annette Kreuz.

Durante el debate también se ha contado con las aportaciones de Ana Fernández-Villaverde, La Bien Querida; de la Ilustradora de Hardcore Maternity, Marga Castaño y de Rafa Nadal quien ha reflexionado sobre su día a día y sobre su vida familiar pasando tanto tiempo fuera de casa.

¿ESTAMOS HECHOS PARA CONVIVIR?

Este ha sido el axioma central del debate. Para Aitana Sánchez-Gijón, la respuesta es un "sí" claro. Vigalondo, tirando de ironía, ha ronroneado con el "no" para concluir que “si después de millones de años nuestra especie no ha encontrado la forma para convivir, la Tierra estaría dominada por cucarachas gigantes”.

Por el camino del debate hemos contando con la opinión de todo un experto, y es que el profesor Leopoldo Abadía es un "convividor". "Con 50 nietos soy convividor de profesión. Si sumamos los hijos, yernos, nietos y el biznieto que está viniendo somos 76 de familia".

Rafael Nadal ha querido dejar sus píldoras sobre la convivencia. Con más días fuera de casa que en Manacor, la rutina del hogar no se circunscribe al espacio físico. "Creo en las personas, creo en la gente que tienes al lado y creo que el contacto entre personas es decisivo y con un impacto muy fuerte" -ha afirmado Nadal-.

PERO ¿CÓMO SON LAS FAMILIAS, LAS ELEGIMOS O LAS ACEPTAMOS?

“Pasas de la familia que te ha tocado y poco a poco vas escogiendo tus familias. Tanto las parejas como modelos diferentes como puede ser la convivencia con amigos” serían algunos de los ejemplos de esa elección vital que son las nuevas familias para Sánchez Gijón.

Y en ese camino de modelos de convivencia, destacan los hogares. Los ecosistemas para convivir. Para el profesor Abadía "Shanghái o Washington son ahora barrios de nuestra ciudad". No obstante, no hay que irse tan lejos. “La vuelta al pueblo parece inevitable (…) no porque no haya sitio en las ciudades sino porque como ahora estamos más virtualizados podemos trabajar desde cualquier sitio” -matiza Vigalondo-.

Para conciliar la vida laboral y familiar la DJ Ana Fernández-Villaverde, La Bien Querida, ha destacado como en sus giras siempre pide al promotor un camerino extra para su hija y siempre tiene localizada a una canguro para la pequeña.

Un debate que se puede resumir en las palabras con las que concluyó Annette Kreuz. "La comunicación y no solo la verbal es una cuestión clave en la convivencia (...) No solo es boca a boca sino es piel a piel”. “Los gritos, por favor, no”. Y así ha sido el primer Futuros de Sabadell.