¿Educar o aprender? Hematocrítico, Soraya Arnelas, Verdeliss y Happy Ohana responden sobre educación y talento en #SabadellFuturos

¿Deberes o actividades extraescolares?

“Tiempo libre”. Al menos esta es la idea que mantienen Hematocrítico, Verdeliss y Happy Ohana. Los ‘temidos’ deberes quedan desterrados. Para Soraya Arnelas “las actividades extraescolares eran mucho más divertidas” y otra forma de aprender “jugando”.

¿Educar o aprender?

Hematocrítico, Soraya Arnelas y Verdeliss apuestan por aprender. Para esta última no hay duda “aprender desde aquellos conocimientos que me transmiten mis hijos”. Happy Ohana se queda con las dos como parte integral del proceso educativo.

¿Talento o trabajo?

“Tienen que ir de la mano el talento y el trabajo. Ojalá todo el mundo pudiera trabajar del talento que tiene” afirma Happy Ohana. Similar opinión mantiene Hematocrítico. Para Verdeliss el talento prima sobre el trabajo mientras que Soraya Arnelas es rotunda “siempre el trabajo” es más importante que el talento.

¿Padres influencers o YouTubers?

¿Qué prefieren los hijos de nuestros ‘influencers’, seguir el canal de sus padres o se guían de otros YouTubers? El hijo de Verdeliss, Aimar, que ya ha hecho sus pinitos en YouTube, es un fanático de los gameplays de videojuegos, “le encantan”.

Hematocrítico por su parte bromea, “espero que sigan mi legado”. Happy Ohana espera que sus “hijos sean sus followers” mientras que Soraya tiene la intuición de que su hija no le va a seguir “voy a ser muy pesada en casa” y no me va a querer ver en twitter.

SEGUIR LOS PASOS DE PAPÁ Y MAMÁ…

Nuestros entrevistados no son solo influencers en el entorno digital sino que tienen reconocidas carreras. ¿Cómo valoran que sus hijos quieran seguir sus pasos, como una muestra de orgullo o les da pánico?

A Soraya le da un “un poco de pánico porque no me gusta que calquen lo que hacemos y que nos mitifiquen. Creo que nosotros educamos y luego cada uno utiliza sus propias herramientas para crear su propia personalidad”.

¿Y tú, cómo te planteas la educación de tus hijos?