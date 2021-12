No queda nada para disfrutar de una de las fechas más especiales de este final de año. Llega el momento de celebrar unas Navidades llenas de emociones, la excusa perfecta para reunirnos con todos aquellos familiares y amigos que no hemos podido ver tan a menudo como nos gustaría. Sin embargo, como todos los años, un gran número de colectivos se verán obligados a pasar la Navidad en sus puestos de trabajo, cumpliendo sus obligaciones sin poder abrazar a sus seres queridos.

Juanra Bonet, Sandra Golpe y Goyo Jiménez, entre los invitados a la cena ‘Feliz 23 de diciembre’ | IStock

Desde Atresmedia y MAPFRE hemos querido unir fuerzas para homenajear y dar la importancia que se merece a esos grupos de personas que por motivos laborales dejarán un hueco vacío en sus mesas el próximo 24 de diciembre. No cabe ninguna duda de que 2021 ha sido un año complicado para muchos, y no poder estar presente durante una noche tan importante puede hacer la Navidad algo agridulce para algunas familias.

Pero, ¿por qué no hacer algo todos juntos? ‘Feliz 23 de diciembre’ es una campaña en la que hemos puesto nuestras mejores intenciones, reuniendo a gran parte de esas personas que no podrán celebrar los días de Navidad tal y como les gustaría. Es por ello que este 23 de diciembre abrimos las puertas de uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid, Florida Park, para oficiar una pre-Nochebuena en la que no faltarán las sorpresas.

Los invitados a la gala ‘Feliz 23 de diciembre’ se citarán nada menos que en pleno Parque del Retiro para disfrutar juntos de un exquisito y único menú que fusiona la cocina moderna con productos nacionales. Todo ello acompañados de Alberto Chicote, quien además de ser uno de los rostros más populares de la cocina española, hará de anfitrión para garantizar que todos los invitados disfruten y se sientan como en su propia casa.

Sin embargo, no solo contaremos con la presencia de Alberto Chicote, sino que la noche del 23 también nos acompañarán otras grandes caras conocidas a nivel nacional como Rubén Amón, Juanra Bonet, Sandra Golpe o Goyo Gimenez.

Lista de famosos invitados a la gala Feliz 23 de diciembre

Alberto Chicote

Con una larga trayectoria de televisión en programas como ‘Top Chef’, ‘Pesadilla en la cocina’ o ‘¿Te lo vas a comer?’ y galardonado con multitud de premios gastronómicos, Alberto Chicote es, probablemente, una de las celebridades más queridas en el ámbito culinario de nuestro país, ¿y quién mejor que él para presidir la campaña de Navidad ‘Feliz 23 de diciembre’?

Rubén Amón

El reconocido periodista Rubén Amón tampoco ha querido perderse todo lo que está por pasar la próxima noche del 23 de diciembre. Hemos tenido la oportunidad de escuchar sus opiniones en el espacio de ‘Espejo público’, y ahora podremos disfrutar de su presencia en una pre-Nochebuena que, como ya os vamos adelantando, será mágica.

Juanra Bonet

Desde hace siete años y sin fallar ni un día de lunes a viernes, Juanra Bonet nos acompaña todas las tardes en el concurso ‘¡Boom!’ de Antena 3 con emocionantes programas que ponen a prueba los conocimientos de los concursantes y los espectadores. A lo largo de su trayectoria nos ha brindado grandes momentos, y llega la oportunidad de darle la bienvenida para que su simpatía comparta mesa en un día en el que todos seremos protagonistas.

Sandra Golpe

Llevamos varios años con la compañía de Sandra Golpe para informarnos de las últimas noticias a nivel nacional e internacional. Su papel como periodista ha sido clave para transmitir de manera precisa todo lo que está pasando, y ahora nos acompaña en esta pre-Nochebuena para rendir homenaje a todos aquellos que no pueden estar en sus hogares por motivos de trabajo.

Goyo Jiménez

Goyo Jiménez también acumula una larga trayectoria académica, profesional y personal a sus espaldas. Hemos tenido la fortuna de poder disfrutar de sus espectáculos y apariciones en televisión, y siendo uno de los cómicos más reconocidos a nivel nacional, las risas estarán más que garantizadas en la noche del 23 de diciembre.