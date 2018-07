Matías Prats: "Lo bueno en esta profesión es que el paso del tiempo no te haga perder la ilusión"

Matías Prats afirma que ha habido multitud de momentos informativos en calidad y en cantidad. El presentador admite que la gente le identifica con el 11-S por su personal cobertura del atentado y recuerda: "Fue una tarde inolvidable, extraordinariamente larga y con mucha repercusión". Habla así de la que considera "la retransmisión más vista en la historia de la tv y probablemente la más compleja porque era muy difícil tratar de ordenar todo lo que pasaba". El comunicador añade: "Cuando la imagen te ayuda tanto como aquel día, la palabra no es tan necesaria".

En ese sentido, Mónica Carrillo asegura que "con acontecimientos tan graves como el accidente de Spanair o el accidente del Alvia uno se da cuenta de que estamos trabajando no en primera división, sino en Liga de Campeones". La presentadora no duda en afirmar que en el equipo de informativos de Antena 3 "todo el mundo funciona con solvencia y el engranaje es perfecto". Matías destaca además que "esta cadena es muy sensible con estos acontecimientos. Cuando sucede algo extraordinario, toda la cadena está detrás respaldándote".

Los compañeros de mesa de informativos recuerdan algunos de los momentos más curiosos que pasaron juntos. Uno de los que más llamaron su atención fue un informativo que se realizó en Málaga en el que se vieron completamente aislados y sin poder utilizar muchas de las herramientas de las que normalmente disponen. Ante esta tensa situación, sólo recibieron la siguiente orden: "no tenemos nada, id hablando". Matías reconoce que al final "con buena voluntad, con conocimiento y con ayuda aquello salió a flote".

En cuanto a su experiencia como presentador de informativos, Matías Prats destaca que "lo bueno en esta profesión es que el paso del tiempo no te haga perder la ilusión". Mónica añade: "Yo creo que se percibe el buen ambiente entre nosotros en el plató y con el resto del equipo". Para terminar, los comunicadores reivindican el humor en el informativo, "aunque es verdad que a veces hay poco hueco". En relación a sus característicos chistes, Matías Prats afirma: "Trabajamos con la ironía y siempre he pensado que cuento con la colaboración del espectador que es el que a veces encuentra las gracias al comentario".