José María Carrascal: "Los primeros días fueron angustiosos"

Una de las grandes señas de identidad de José María Carrascal eran sus corbatas. Cada noche se asomaba a las noticias de madrugada con una espectacular y original corbata. Hoy, en Espejo Público no podía faltar a su tradición y ha aparecido con una muy especial. "Esta corbata que llevo me la regaló Antonio Asensio y tiene su historia. Me la trajo de Londres y me dijo que no se la atrevía a poner. La he traído en su honor y la conservo con mucho cariño", asegura. Carrascal reconoce que el primer día estuvo lleno de nervios, prisas, tensión y fallos. "Los primeros días fueron angustiosos. El pronter llegó un lunes y nosotros salíamos al eter el jueves. Ni nosotros sabíamos leerlo, ni el que lo utilizaba, manejarlo. Pero al día siguiente me di cuenta de que habíamos roto el molde de los telediarios".

En cuanto a Javier Cárdenas, todos le recordamos con sus míticas entrevistas al "vidente" Carlos Jesús y al "niño del mechero". Para muchos, Javier Cárdenas fue el primer gran descubriror de frikis de España. Algunos de los momentos más divertidos de estos 25 años de televisión son los que pudimos ver en su programa "Al Ataque". "A pesar de todos los años que han pasado la gente me sigue recordando a esta gente. Eso es porque ha calado entre la gente".