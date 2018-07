Isabel Gemio y Emilio Aragón, dos de los grandes en la historia de Antena 3

"Sorpresa, Sorpresa" es, sin duda, uno de esos programa míticos no solo de Antena 3, sino de toda la historia de la televisión. "Solo quien se pone delante de una cámara, se da cuenta de lo que supone cuatro horas de directo", asegura Isabel Gemio en Espejo Público. "Estoy muy agradecida a esta profesión que me ha dado mucho", reconoce. Sobre la posibilidad de regresar a la pequeña pantalla, Isabel Gemio lo tiene claro. "En la radio soy muy feliz, me va muy bien. Llevamos 10 años en Onda Cero y lo importante es hacer lo que te gusta. Hacer algo en pantalla que no me llenase, no lo haría. Ahora, un late night, que nunca he hecho, pues sí lo haría".

Por su parte, Emilio Aragón y su "Juego de la Oca", marcó otro hito en la historia televisiva de Antena 3. "Tengo recuerdos muy bonitos de una época en la que existía mucha ilusión", asegura en nuestro plató. La forma de presentar de Emilio Aragón rompió moldes con los cánones establecidos en aquel momento. "Lo cierto es que al final los programas los hacen los equipos y sería injunto que no recordase lo que es el trabajo en equipo. era fantástico".