Hacemos un repaso a las series internacionales de más éxito en Antena 3

ANTENA 3, 25 AÑOS DE HISTORIA

La series internacionales han marcado un antes y un después en la historia de nuestra televisión. Antena 3 ha emitido exitosas series que no podemos olvidar como Betty la fea, El coche fantástico... Las chicas exuberantes de Los vigilantes de la playa eran una buena razón para ser una de las series favoritas de Jorge Fernández y Francis Lorenzo pero Manel Fuentes no tiene duda: "Los Simpson son necesarios en Antena 3". SIn embargo, hay un par de nuestras caras conocidad que lo tienen claro, El príncipe de Bel-Air encantó a todos, Amaia Salamanca, Jorge Fernández, Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre cantan la cabecera de la serie, ¿quién no lo ha hecho alguna vez?