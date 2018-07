Conoce a los ganadores del viaje a Costa Oeste que Antena 3 regala por su 25 aniversario

Los tres afortunados que viajarán a la Costa Oeste de EEUU son:

Sissi König

Santiago Solís Guiérrez

Belén Millán Aguilera



Si tu nombre no está entre estos tres, no te desanimes, porque Antena 3 sorte más viajes. ¿Te gustaría ir a Riviera Maya?



Antena 3 cumple 25 años y lo celebramos con la gente, porque éste es vuestro aniversario. Por eso, durante todo el año, el día 25 de cada mes podrás ganar increíbles viajes. El primer sorteo empieza hoy 25 de febrero y podrás participar hasta el 25 de marzo.



VIAJA A LA COSTA OESTE DE EEUU

El primer destino donde los espectadores podrán celebrar el cumpleaños de Antena 3 será la Costa Oeste de Estados Unidos. Roberto Brasero ha sido el encargado de inaugurar esta acción en 'Tu Tiempo 1' (a las 16:30 horas).



En este primer mes, Antena 3 regalará 3 viajes dobles a la Costa Oeste estadounidense, para que durante 12 ó 13 días (en función de las fechas elegidas), los afortunados puedan conocer lugares emblemáticos como Los Ángeles, Las Vegas o San Francisco.



Una experiencia única e increíble en la que los ganadores contarán con una ruta que les llevará, durante un mínimo de 12 días, a la ciudad de Los Ángeles; un viaje por el desierto hasta Las Vegas, capital del entretenimiento y el juego. De allí, los ganadores viajarán a través del desierto de Mojave hasta Mammoth Lakes, donde podrán disfrutar de la naturaleza; y después, visita al Parque Nacional de Yosemite, una de los paisajes más conocidos de California.



San Francisco y el Golden Gate es la siguiente parada en este increíble viaje. Los ganadores tendrán un día libre para disfrutar de la ciudad. Después, recorrerán la costa de California visitando Monterrey, Santa María, Carmel o Santa Bárbara, tras lo que volverán a Los Ángeles.



Y además, si quiere, podrá conocer Universal Studios en Hollywood (Los Ángeles). Con este pase VIP, los ganadores podrán visitar el parque temático y descubrir los entresijos de la industria cinematográfica. Para ello, contarán con un guía que les enseñará cómo se realizan algunas de las grandes producciones cinematográficas que pueden ver en El Peliculón de Antena 3 todos los fines de semana.



Durante su visita, los ganadores contarán con transporte y guía multilingüe, así como un alojamiento con categoría de 3 estrellas, Primera o Lodge. (No se incluye el transporte desde la localidad de los ganadores hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas).



Si quieres ganar uno de estos increíbles viajes a la Costa Oeste de EEUU, puedes participar de forma gratuita rellenando el formulario de esta noticia. El premio se asignará por concurso aleatorio ante notario.



Este sorteo estará abierto desde el día 25 de febrero a las 00:00 horas y hasta el día 24 de marzo a las 23:59 horas (sólo se aceptará una participación por persona). Los ganadores de este viaje se darán a conocer el día 25 de marzo en el programa 'Tu Tiempo', conducido por Roberto Brasero.