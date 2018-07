Celebra los 25 años de Antena 3 viajando a lugares increíbles: Nueva York, donde los protagonistas de 'Velvet' vivieron una semana de ensueño

Antena 3 cumple 25 años y lo celebra con la gente, porque también es vuestro aniversario. Por este movito, desde febrero, el 25 de cada mes, Antena 3 sortea un total de 25 viajes entre sus espectadores. El primer sorteo tuvo como destino la Costa Oeste estadounidense, donde se encuentran algunos de los estudios de cine más importantes del mundo y responsables de los éxitos que pueden verse en el Peliculón. En marzo, el destino fue la Riviera Maya (México), el escenario donde se celebraron las bodas de 'Casados a primera vista'. En abril y mayo Antena 3 ha querido que los espectadores conozcan y vivan la aventura de 'Pekín Express: La Ruta de los Mil Templos' y ha sorteado viajes a la actual república de Myanmar. Ahora en junio, Antena 3 sortea cuatro viajes (dos viajes dobles) a Nueva York.



El viaje, de 8 días y 7 noches de duración, (varias opciones de fecha a elegir por los ganadores y con salidas desde Madrid y Barcelona a consultar en las bases legales) tendrá como destino Nueva York, donde los ganadores podrán conocer la ciudad que nunca duerme.



Se alojarán en Times Square, podrán subir al Empire State, visitar la Estatua de la Libertad, sobrevolarán la ciudad en helicóptero o pasear por Central Park. Una semana de ensueño como la que vivieron en Nueva York Ana y Alberto, los protagonistas de Velvet, la serie de éxito de Antena 3.



El viaje incluye experiencias opcionales como traslado de entrada a la ciudad en limusina desde el aeropuerto hasta el hotel. Moda por la Quinta Avenida, viaje en helicómpero sobrevolando la ciudad, alto y bajo Manhattan en un recorrido panorámico en bus, un recorrido para contemplar Nueva York de noche, otro en el que descubrir los contrastes de la ciudad que nunca duerme, los ganadores también podrán descubrir el Nueva York de películas, etc. El premio no incluye aquello que no esté en las bases (consultarlas) y tampoco incluye los traslados hasta/desde Madrid o Barcelona al lugar de residencia del ganador.



Si quieres ganar uno de estos increíbles viajes, puedes participar de forma gratuita rellenando el formulario de esta página. El premio se asignará por sorteo aleatorio ante notario.



Este sorteo estará abierto desde el 25 de mayo a las 00:00h al 24 de junio a las 23:59h de 2015 (sólo se aceptará una participación por persona). Los ganadores de este viaje se darán a conocer el día 25 de junio en el programa 'Tu Tiempo con Roberto Brasero'.