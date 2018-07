Carlos García Hirschfeld: "En Antena 3 he hecho de todo"

Impacto TV era uno de los programas que más se recuerdan en Antena 3. Presentado por Carlos García Hirschfeld, recogía vídeos realmente asombrosos en los que veíamos a gente pasarlo realmente mal. "He hecho prácticamente de todo. Informativos, programas. He tenido éxitos, fracasos, programas de medio pelo que son los que nunca hay que tener, pero sobre todo he sido muy feliz".

Patricia Gaztañaga nos traía historias originales y curiosas por las tardes en el Diario de Patricia, un programa donde las emociones, los dramas y las risas eran casi cotidianas. "El programa provocaba emociones extremas, cabreos, risa absoluta, sorpresa y eso era el secreto del éxito del programa"