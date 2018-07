Antena 3 celebra 25 años de historia y televisión

Antena 3 lleva 25 años contando con los mejores profesionales del sector, los presentadores mejor valorados por la audiencia y los grandes actores del panorama artístico de nuestro país. Desde que José María Carrascal inaugurase las emisiones regulares al frente del informativo, tras el saludo del periodista Miguel Ángel Nieto, por la cadena han pasado las grandes figuras de la televisión. Una lista de profesionales en la que se encuentran los principales nombres que han hecho la televisión en España: Nieves Herrero, Mayra Gómez Kemp, Irma Soriano, Encarna Sánchez, Lydia Bosch, Consuelo Berlanga, Jesús Hermida. Junto a ellos, rostros que empezaron hace tiempo y continúan siendo la referencia en la cadena: Matías Prats, Susanna Griso, Lourdes Maldonado, Manu Sánchez, Roberto Brasero, Jorge Fernández y los que se incorporaron después Vicente Vallés, Mónica Carrillo, Sandra Golpe, Álvaro Zancajo, Arturo Valls, Manel Fuentes.



Antena 3 ha sido la primera televisión en cotizar en Bolsa y la primera privada en emitir un Mundial de Fútbol. Su espíritu innovador la llevó a apostar por el mundo digital, adelantándose al futuro y adaptándose a las demandas del espectador. Hoy ofrece sus contenidos en todas las plataformas digitales existentes. Siempre a la vanguardia tecnológica, Antena 3 fue pionera en tener un canal propio en YouTube, o emitir sus series íntegras en internet.

La labor de Antena 3 ha sido reconocida con los más prestigiosos galardones nacionales e internacionales, convirtiéndose en la principal exportadora de entretenimiento español. El Tiempo entre costuras es la ficción española vendida a un mayor número de países en el mundo.



Si algo ha definido a Antena 3 Noticias en estos años es su decidida apuesta por la información de calidad. Sus servicios informativos han cubierto los más importantes eventos y ha contado a lo largo de estos años con los mejores profesionales: Matías Prats, Jesús Hermida, Mercedes Milá, Olga Viza, Susanna Griso, Vicente Vallés...



También en Antena 3 han triunfado los más reconocidos actores, de Fernando Fernán Gómez o Alfredo Landa a Juan Echanove, Maribel Verdú o Adriana Ugarte. Las series de Antena 3 han marcado el ritmo de la ficción nacional. Farmacia de Guardia es la más vista de la historia y cambió la forma de hacer ficción. Le seguirían otras como 'Compañeros', 'Policías'… hasta las actuales y aclamadas por público y crítica 'El tiempo entre costuras', 'Velvet' o 'Sin Identidad', creadas ya bajo el sello Series Atresmedia.



El entretenimiento de calidad define la filosofía de Antena 3, con programas que ya forman parte de la memoria colectiva, desde 'Queremos saber' o 'Lo que necesitas es amor' hasta 'Tu cara me suena'. En la memoria colectiva de los españoles estarán para siempre personajes que llegaron a España de la mano de Antena 3, como 'Los Simpson', 'El príncipe de Bel Air' o Steve Urkel ('Cosas de casa').



Antena 3 mantiene un firme compromiso con la industria audiovisual española, a la que ha apoyado durante estos 25 años, trabajando con todas las productoras de televisión del país. El 80% de la parrilla está producida por compañías nacionales. Además, Antena 3 es uno de los principales impulsores de la industria cinematográfica española. Su productora Atresmedia Cine es auténtica referencia en España en películas para televisión ('Padre Coraje', '20 N: los últimos días de Franco') y en la gran pantalla ('Vicky Cristina Barcelona', 'La gran familia española', 'Torrente 5' o 'La Isla Mínima').



La labor de Antena 3 ha sido reconocida con los más prestigiosos galardones nacionales e internacionales, convirtiéndose en la principal exportadora de entretenimiento español. El Tiempo entre costuras es la ficción española vendida a un mayor número de países en el mundo.



Los rostros de la televisión en España

Antena 3 lleva 25 años contando con los mejores profesionales del sector, los presentadores mejor valorados por la audiencia y los grandes actores del panorama artístico de nuestro país.



Desde que José María Carrascal inaugurase las emisiones regulares al frente del informativo, tras el saludo del periodista Miguel Ángel Nieto, por la cadena han pasado las grandes figuras de la televisión. Una lista de profesionales en la que se encuentran los principales nombres que han hecho la televisión en España: Nieves Herrero, Mayra Gómez Kemp, Irma Soriano, Encarna Sánchez, Lydia Bosch, Consuelo Berlanga, Jesús Hermida, Mercedes Milá, Manuel Campo Vidal, Pepe Navarro, Jesús Quintero, Alfonso Arús, Pedro Ruiz, Emilio Aragón, Olga Viza, Rosa María Mateo, Isabel Gemio, Concha Velasco, Bertín Osborne, Jesús Puente, Pedro Piqueras, Constantino Romero, Ana Rosa Quintana, Ernesto Sáenz de Buruaga, Silvia Jato, Alicia Senovilla, Patricia Gaztañaga, Carlos Sobera, Juan Ramón Lucas, Jordi González, María Teresa Campos, Montserrat Domínguez y Andreu Buenafuente, entre otros muchos.



Junto a ellos, rostros que empezaron hace tiempo y continúan siendo la referencia en la cadena: Matías Prats, Susanna Griso, Lourdes Maldonado, Manu Sánchez, Roberto Brasero, Jorge Fernández y los que se incorporaron después Vicente Vallés, Mónica Carrillo, Sandra Golpe, Álvaro Zancajo, Arturo Valls, Manel Fuentes…

Una forma diferente de contar la actualidad

Seriedad, independencia, credibilidad, rigor e innovación definen la apuesta informativa de la cadena. Poniendo el foco en la información, contando lo que pasa desde el lugar de la noticia, separando el grano de la paja y con los mejores medios técnicos y humanos para que el espectador reciba una información de calidad, veraz y contrastada. Así funciona la maquinaria informativa de Antena 3 Noticias.



Antena 3 forma parte ya de la historia reciente del país, siendo la primera cadena en España en ofrecer un debate televisado entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno. Fue el 24 de mayo de 1993, debatían Felipe González y José María Aznar y moderaba Manuel Campo Vidal. El programa alcanzaría audiencias hoy inimaginables: 9,6 millones (61,8%), la emisión más vista de la cadena en ese año.



Desde José María Carrascal, imagen del arranque de Antena 3 Noticias, hasta Matías Prats, Mónica Carrillo o Álvaro Zancajo, los servicios informativos han evolucionado manteniendo su apuesta por la credibilidad. Por Antena 3 Noticias han pasado profesionales de la talla de Fernando González Urbaneja y Federico Jiménez-Losantos, Manuel Campo Vidal, Fernando Ónega, Olga Viza, Rosa María Mateos o Pedro Piqueras. También ha sido la televisión en la que debutaron Roberto Arce, Marta Robles, Isabel San Sebastián o Gloria Lomana, actual directora general de Antena 3 Noticias.



En 2004 los servicios informativos de Antena 3 sufrieron la irreparable pérdida de Ricardo Ortega, enviado especial a Haití para cubrir los disturbios en Puerto Príncipe, donde fue abatido a tiros. La cadena, junto a la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas, crea el Premio Ricardo Ortega al Periodismo.



En 2005, con Gloria Lomana al frente, los informativos de Antena 3 harían historia al arrebatar el liderazgo a una televisión pública (un 23,5%, frente al 23% que consiguen las de TVE), algo inédito en Europa. Hoy en día es la única cadena que ha integrado el set en la redacción, aportando dinamismo e inmediatez a las noticias, y ha sido la primera en crear un equipo de reporteros de investigación, algo que permite abrir un hueco en la programación diaria cuando la actualidad lo requiere, como ha sido recientemente con la muerte de Adolfo Suárez o la coronación de Felipe VI.

Un modelo de entretenimiento consolidado

Familiar, inspiradora de valores, rica en géneros, dirigida a grandes audiencias y que fomente el empleo en la industria audiovisual en España. Así es la oferta de entretenimiento de Antena 3, que ha hecho del respeto al espectador su marca distintiva.



En 1999 Antena 3 estrenaba su primer programa con emisión regular, 'La Ruleta de la Fortuna', que presentaba en aquel momento Mayra Gómez Kemp. En 2006, Jorge Fernández tomó el relevo del concurso, llevándolo al liderato en la mañana. El programa, hoy 'La Ruleta de la suerte', es un emblema de la forma de entretener de Antena 3. A lo largo de estos 25 años por la parrilla de Antena 3 ha contado con programas como 'La Merienda', con Teresa Rabal; 'La Clave' de José Luis Balbín, 'El programa de Hermida', 'Queremos saber', con Mercedes Milá; 'Al Ataque', con Alfonso Arús; 'Lo que necesitas es amor', con Isabel Gemio y Jesús Puente; 'Lluvia de Estrellas', con Bertín Osborne; 'Encantada de la Vida', con Concha Velasco o 'El Gran Juego de la Oca', con Emilio Aragón.



La actual programación de la cadena descansa sobre los cimientos construidos muchos años atrás, desarrollando una fuerte personalidad propia, apostando por profesionales de prestigio y manteniendo sus valores de respeto a la audiencia y los anunciantes. Así han llegado en los últimos años formatos tan exitosos como 'El Hormiguero 3.0', 'Tu Cara me suena', 'Atrapa un Millón', 'Top Chef' o 'En Tierra Hostil'. Un gran abanico de géneros, del concurso al documental denuncia, de la cocina al humor, pasando por el talent musical, siempre fiel a la concepción de entretenimiento familiar de la cadena.



Hoy sigue en antena otro programa que arrancó en 1995, 'Espejo Público', una apuesta por la información que, tras diez años con una periodicidad semanal, pasaría a ser en 1996 el programa emblemático que hoy en día presenta Susanna Griso.



Otros estrenos de estos 25 años, que a buen seguro permanecen en la memoria colectiva de los españoles, son 'La parodia nacional', con Constantino Romero, 'Cuerda de presos', con Jesús Quintero; 'Contigo en buenas manos', con Bartolomé Beltrán; 'Extra Rosa', con Ana Rosa Quintana y Rosa Villacastín; 'El Primer Café', con Antonio San José e Isabel San Sebastián; 'Furor', con Alonso Caparrós; 'Pasapalabra', con Silvia Jato; 'Homo Zapping'; 'Ruedo Ibérico'; 'Buenafuente'; 'Me Resbala' o 'Ahora Caigo'.



Series Atresmedia, una marca de la casa que triunfa en todo el mundo

Antena 3 ha demostrado, a lo largo de estos 25 años, que la calidad no está reñida con las grandes audiencias. La cadena ha consolidado un modelo de ficción de éxito que se traduce en el reconocimiento de la crítica especializada, el favor de los espectadores y el éxito internacional. Antena 3 ha demostrado que otro modelo de ficción es posible, con series que van desde Farmacia de Guardia hasta El tiempo entre costuras, de Compañeros a Velvet, pasando por míticas producciones internacionales, fijadas para siempre en el ideario colectivo, como El Príncipe de Bel Air, Los Simpson o Cosas de Casa.



La primera gran marca de la casa nació en 1991, cuando se estrenó 'Farmacia de Guardia'. Esta serie marcaría un antes y un después en la industria televisiva española bajo la dirección de Antonio Mercero. Detrás vendrían Lleno, por favor, Los ladrones van a la oficina, 'Canguros', 'Menudo es mi padre', 'Manos a la obra', 'Compañeros', 'Policías', 'Un paso adelante', 'Aquí no hay quien viva', 'Los hombres de Paco', 'El Internado', 'Física o Química' o 'Doctor Mateo', entre muchas otras.En la actualidad, Antena 3 es la cadena que más tiempo dedica a la emisión de series de factura nacional, apuesta que refleja en distintos horarios y con la mayor variedad de géneros. Es también la que más títulos ha estrenado en los últimos años, y también la que mayor porcentaje de éxito ha obtenido (82%).



En 2014 nació Series Atresmedia, el sello de ficción de Atresmedia Televisión. Se trata de una marca de éxito, calidad, variedad, innovación y motor de la industria televisiva española. La más completa nómina de intérpretes nacionales de la pequeña y gran pantalla y los premios más prestigiosos tienen el sello Series Atresmedia.



De esta factura son producciones tan emblemáticas como 'El Tiempo entre costuras', 'Velvet, 'Sin Identidad', 'Bajo sospecha', 'El corazón del Océano', 'Robada', 'Cuéntame un cuento', 'Gran Hotel', 'Luna'...



25 años marcando el paso en las retransmisiones deportivas

Aunando la velocidad punta de un monoplaza de F1 con la técnica de los mejores delanteros del mundo del Fútbol. Así ha concebido Antena 3 las coberturas deportivas en estos 25 años de historia de la cadena. Con respecto al espectador y a la competición en sí misma, poniendo los mejores medios técnicos al servicio del espectáculo deportivo y con profesionales de primer nivel.



A lo largo de estas dos décadas y media son varios los hitos que ha sumado Antena 3 en el ámbito del deporte televisado. Fue la primera televisión privada en emitir en exclusiva un Mundial de Fútbol: Corea/Japón 2002. Esa competición permitió a Antena 3 alcanzar récords históricos de audiencia televisiva de nuestro país.



De 2006 a 2009, Antena 3 emitió en abierto, por primera vez en la historia, la competición de mayor prestigio en el mundo del Fútbol, la UEFA Champions League. Las retransmisiones de los partidos de los mejores clubs de Europa registraron entonces, en primer año en abierto, un enorme éxito de audiencia (6.352.000 y el 39%).



En 2012 comenzó a ondear en Antena 3 la bandera de cuadros de la Fórmula 1. Antonio Lobato ha encabezado durante estos últimos años el mejor equipo de retransmisiones de este deporte. Pronto se convirtió en un fenómeno de audiencias, con un 39,1% de cuota de pantalla.



Una televisión 'de cine' que traspasa la pequeña pantalla

En estos 25 años, Antena 3 también ha dado el salto a la gran pantalla, a través de su productora cinematográfica Atresmedia Cine. Con ella, la cadena ha sido pionera en el género de las películas para televisión y en emprender proyectos de cine que se han convertido en verdaderos éxitos de taquilla y crítica.



Desde fenómenos televisivos como 'No te fallaré' (2000), surgido a raíz de la serie 'Compañeros'; producciones de época como 'Los Borgia' (2006), películas con los rostros más reconocidos del cine español 'Siete mesas de billar francés' (2007), ganadora de dos Goya; hasta producciones internacionales como 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) de Woody Allen por el que Penélope Cruz consiguió el Oscar.



A estos títulos le seguirían otros de éxito como los fenómenos adolescentes 'Fuga de cerebros' (2009) o 'Tres metros sobre el cielo' (2010), las animaciones más avanzadas como 'Planet 51' (2009) o 'Futbolín' (2013); las taquilleras entregas de 'Torrente' o la premiada con dos Goya 'La Gran Familia Española' (2013). Entre las últimas producciones de Atresmedia Cine destaca la gran favorita para los Premios Goya 'La Isla Mínima' (2014) con 17 candidaturas. Para este 2015 la productora de cine ya tiene previstos otros cinco estrenos, entre los que destaca la esperada adaptación de la novela 'Palmeras en la nieve'.



En el campo de las TV movies, Antena 3 ha sido tan pionera como prolífica: desde que en 2002 estrenara la primera de las películas para televisión realizada en España, 'Padre Coraje', con 4.600.000 espectadores y 30,1% de share, la audiencia ha respaldado fielmente el formato. A este le sucedería un numeroso catálogo de estrenos: 'El Solitario', '20 N: los últimos días de Franco', 'Marisol' o 'El Castigo' y 'Un burka por amor' entre las de mayor éxito. En los últimos años Antena 3 ha estrenado 'Adolfo Suárez: El presidente', 'Historias Robadas' o 'Tormenta'.



Atresmedia Cine fomenta y contribuye al crecimiento de la industria cinematográfica utilizando al máximo la potencialidad de la cadena como canal de comunicación. Muestra de ello es su compromiso como patrocinador del Festival de Cine Español de Málaga o con certámenes como la Madrid Premiere Week, que extiende, cada año, la alfombra roja en Callao.



La Televisión multimedia

Innovadora e inmersa en el nuevo mundo digital, la cadena ha apostado siempre por adelantarse al futuro y adaptarse a las demandas del espectador. Desde sus inicios Antena 3 sabía que llegaría más allá de la pequeña pantalla y ha sido pionera en utilizar las grandes ventanas alternativas a la TV para llegar a su público, a la vez que cuenta con desarrollos y aplicaciones que permiten al usuario interactuar con sus contenidos.



Su andadura digital comenzó en 1998 con el lanzamiento de antena3.com y desde entonces ha sumado una serie de hitos que la convierten en la televisión nacional que mejor se ha adaptado a las nuevas tecnologías. En marzo de 2013 el área multimedia se convertía en la división general Atresmedia Digital, incorporando laSexta.com.



Su apuesta en YouTube: del primer canal propio al multichannel AtresTube. En 2007 Antena 3 comenzó su apuesta en Youtube con el lanzamiento de un canal propio, la primera televisión en España y segunda de Europa, tras la británica BBC. Desde entonces, los contenidos acumulan millones de descargas. Un año después creó un canal de Youtube exclusivo para las Elecciones Generales. El año pasado lanzó AtresTube, el multichannel con más de 30 canales de producción propia.



La televisión en la red: de antena3videos.com a Atresplayer. Antena 3 fue pionera en ofrecer acceso gratuito a los capítulos íntegros de sus series en la web (El Internado) y en preestrenar sus ficciones de mayor éxito (la 5ª temporada de Los hombres de Paco consiguió 1,3 millones de visualizaciones). La cadena volvió a situarse a la vanguardia con el lanzamiento de antena3videos.com, el portal audiovisual que se convirtió en toda una “televisión a la carta”. Ahí arrancó un nuevo concepto de consumo y Antena 3 supo ofrecer a su público, nativo digital, el contenido más allá de la pequeña pantalla. El Modo Salón fue el sucesor en 2010, que permitía el acceso a todos los programas, capítulos e informativos.



La nueva plataforma amplió sus servicios con el Modo Salón Premium que incorporaba contenidos exclusivos. A finales de 2013 nacía Atresplayer, la innovadora plataforma de vídeo y audio online que sustituía al Modo Salón y que actualmente funciona con éxito. A finales de año, Atresplayer incorporaba su compatibilidad con el dispositivo Chormecast de Google.



Que interactúa con su público: de Windows Live Messenger a Atresmedia Conecta. La interacción es uno de los puntos fuertes de Antena 3. La cadena supo adelantarse a lo que ahora llamamos Social TV cuando en 2009 lanzó un innovador servicio de integración de Windows Live Messenger que permitía al internauta ver las series mientras usaba el Messenger. En 2012 desarrolló su propia aplicación, Ant3.0, la primera del mundo que conectaba en tiempo real los contenidos de la televisión en directo con smartphones y tablets. Un año después llegó Atresmedia Conecta, que permitía interactuar con la emisión de televisión (reconocida con el Premio TAB Innovation 2013 a la mejor aplicación de Entretenimiento para tabletas en español).



Una televisión comprometida

Antena 3 suma a su oferta informativa y de entretenimiento un compromiso con la gestión responsable y sostenible, que apueste por las personas y genere un impacto positivo en su entorno. En esta estrategia se enmarcan campañas como Ponle Freno o El estirón, así como el programa de voluntariado corporativo o el trabajo de la Fundación Atresmedia.



Antena 3 también mantiene un compromiso con los anunciantes, para garantizar la calidad de la publicidad, así como con las ONG’s, con la emisión gratuita de campañas de estas entidades sin ánimo de lucro.