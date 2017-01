Trini se confiesa con Charo: "Manu es mi hijo"

Ha comenzado la segunda temporada de Vive Cantando y viene pisando fuerte. Juanjo decide dejar de beber tras su operación de hígado pero se lleva una sorpresa cuando aparece su madre Charo, una mujer peculiar que se lleva muy bien con Trini, a la que no ve desde hace 5 años y que viene dispuesta a revolucionar su vida. Para Charo Trini es la mujer perfecta y no entiende que su hijo no haya conseguido mantener una relación formal con ella.

César no gana para disgustos y es que, su felicidad, al pedirle matrimonio a Lucía, se trunca cuando ésta se agobia y decide marcharse y cortar con él al no tener los mismos planes de futuro.

Mientras tanto Asun habla con su abogado, un incompetente letrado que no parece tener muy claro su cometido, para intentar sacar de la cárcel a Julián. A su vez éste le pide que declare a su favor pero cuando Asun se entera de todas las mentiras de su marido decide declarar a su favor pero romper toda relación con él y abandonarlo a su suerte. Decide hacerse cargo sola de su hijo Carlos, dispuesto a marcharse a Galicia tras fichar por el Racing de Ferrol, y de María José, agobiada con el cuidado de sus bebés.

La llegada de Manu, un joven ladronzuelo trastoca la vida de Trini que descubre que éste conocía a su hermana y ha vuelto en su busca. Sin embargo, todo cobra sentido cuando descubre que Manu es en realidad el hijo que tuvo con Juanjo y así se lo hace saber a Charo.