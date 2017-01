Nacho se va a Francia con su padre, ¿volverá?

TEMPORADA 1 -CAPÍTULO 9

El padre de Nacho y Paula llega a casa de Trini porque se quiere llevar a sus hijos con él a Francia. Justo cuando llega, Nacho desaparece. El niño ha estado toda la tarde solo dando vueltas y unos chicos de su colegio le han tirado a una fuente. El padre cree que Trini no le tiene bien controlado aunque el problema es más grave. Nacho no tiene ni un solo amigo en el barrio. Es cuando todos piensan que lo mejor es que se vaya con su padre a Francia porque creen que allí la gente no le mirará como un 'bicho raro'.