Mariola Fuentes: "La relación entre Candela y Mariano sufre altibajos"

Aunque Mariola no ha querido revelar demasiados detalles sobre la segunda temporada de 'Vive Cantando', que se estrena el martes a las 22.30h en Antena 3, sí que nos ha desvelado la difícil situación por la que está pasando su familia.

Asun debe enfrentarse a las mentiras de Julián y Candela está siempre para ayudarla, tanto que incluso se mudan a vivir todos juntos. Claro que, esto traerá algún que otro problema.

Mariola considera que la serie "es diferente, busca alegrar la vida a la gente", algo muy necesario hoy en día y añade que los momentos musicales son muy divertidos. Precisamente en estos momentos son en los que le gustaría que Candela participara más "me tienen todo el día ahí en el bar, a ver si me sacan más al karaoke", bromea. Además no tiene problemas de repertorio y es que Mariola asegura que canta "cualquier cosa, de punk hasta copla, tengo un abanico muy amplio", afirma entre risas.