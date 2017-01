Jeco le cuenta a Ricky que estuvo con María José antes que él

TÚ OPINAS

Jeco está enfadado porque su madre ha contratado a Ricky como fontanero y encima no lo cubre el seguro. Decide simular un robo en El Caño que le sale mal y no se le ocurre otra cosa que culpar a Ricky. Cuando éste descubre todo y va a rendir cuentas, a Jeco no se le otra cosa que sacar a relucir el lío que tuvo con María José y que es probable que el hijo que espera no sea suyo. Ricky deja a María José y se va corriendo. ¿Crees que volverán? ¿De quién será el hijo?