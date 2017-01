Gorka Otxoa: "César le pedirá matrimonio a Lucía"

Dicen que el amor no dura toda la vida y por lo menos para César será así en la nueva temporada de 'Vive Cantando'. Y es que, a pesar de pedirle matrimonio a Lucía y de irse a vivir juntos ella cambiará de opinión y desaparecerá de la vida de César pero ¿será para siempre? Le hemos preguntado a Gorka Otxoa qué pasara con César en los nuevos capítulos y, aunque no ha querido revelar mcuhos detalles ha confesado que los problemas, para César, no harán más que crecer: "Ya desde el primer capítulo el personaje empieza con muchas historias y muy potente".

Pero cuando César se encuentra hundido por la marcha de Lucía aparecerá Molina, su nuevo compañero de piso "que le va a revolucionar la vida bastante". Pero hay más sorpresas. Desde una ex novia que regresa, pasando por una peculiar secuencia en la que la droga estará presente o el inminente cierre del karaoke serán algunas de las historias que tendrán en vilo a César. "Esta nueva temporada está llena de comedia, la gente no se va a aburrir".

"Es una serie para pasárselo bien aunque a veces se mezcle el drama, la gente la va a disfrutar" asegura Gorka Otxoa que también confiesa que en el campo musical guarda buenos recuerdos de la canción 'Vivo cantando' ya que "fue bonito cerrar la temporada con la canción que le da nombre a la serie". Si le preguntamos por su personaje Gorka se decanta por alguna "pastelada, algo como Eros Ramazzotti, muy romántico". Ya falta muy poco para descubrir con qué temas nos sorprenderá César.