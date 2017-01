Daniel Avilés: "La pasión de Nacho es bailar"

ENTREVISTA

Daniel Avilés es el encargado de dar vida a Nacho, el sobrino de Trini, en Vive Cantando. Recientemente, Nacho ha decidido irse a vivir con su padre a Francia porque allí no le mirarán como un bicho raro. En La Gloria Nacho no tiene muchos amigos porque no entienden que prefiera cantar y bailar a hacer otras cosas como ellos. Daniel nos cuenta cómo se preparó el papel de Nacho y cómo ve el a su personaje.