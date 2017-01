César pilla a Trini y Carlos besándose

EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO...

En el próximo capítulo de Vive Cantando César descubre a Trini y Carlos besándose y duda si contárselo o no a su socio y amigo Juanjo. Paula no puede ocultar más los sentimientos que tiene hacia Carlos, quien sigue obsesionado con su tía. Cuando la joven le pilla tirando piedrecitas a la ventana en plena noche, piensa que es ella la destinataria de tantas atenciones y no Trini. ¿Cómo arreglarán esto tía y sobrina?