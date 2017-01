César, Juanjo, Jeco y Carlos triunfan con su striptease en La Bamba

TEMPORADA 1 - CAPÍTULO 9

César no para de tener ideas para intentar sacar a flote el karaoke, y aunque a Juanjo no siempre le gusten, tiene que reconocer que ganas no le faltan. La última son las despedidas de soltera, y como no consigue strippers de verdad, convence a Juanjo, Jeco y Carlos para que le ayuden con la fiesta. Además, María José pierde unas pastillas que había encontrado y Asun se las toma por error. Esto hace que se coja un colocón y empiece a decir verdades. Revive los mejores momentos del capítulo de Vive Cantando.