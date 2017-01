VIS A VIS CON...

Esta semana tenemos una cita cara a cara con la protagonista de la cárcel de Cruz del Sur, Maggie Civantos. Hemos querido saber cómo actuaría la actriz malagueña si estuviese encarcelada, Maggie reconoce que intentaría ser más precavida "ser invisible, intentaría hacerlo todo por lo legal" no como Macarena que se mete en todos los líos posibles. Si solo pudiese hacer una llamada sería a su padre y no duda a la hora de responder a quién metería ella en la cárcel "Mandaría a la cárcel a políticos y a algún banquero" Maggie cuenta que lo más cerca que ha estado de una cárcel real fue en la Habana y de Interrail. ¿Quieres saber por qué?. No te pierdas este vis a vis con la protagonista de la serie.