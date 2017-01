Rizos se moviliza para conseguir dinero creando un calendario sexy con las presas. Un poco de maquillaje y lencería fina, han hecho que las chicas de Cruz del Sur luzcan de lo más provocativas.

Berta Vázquez en su papel de Rizos ha impresionado con su conjunto, su manera de posar ante la cámara y el tatuaje de su muslo en el que pone: "Let's dance for a while". Un tatuaje propio de la actriz que Rizos no quiso ocultar.