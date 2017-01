Zulema secuestra a Macarena y llama a Leopoldo amenazándole con acabar con la vida de su hija si no le pone en contacto con El Egipcio. El padre de Maca no se amedrenta ante el chantaje, y le asegura a Zulema que no dudará en hacer daño a su novio si le pasa algo a su hija. ¿Quién tirará la toalla primero ante el dolor de su ser querido?

