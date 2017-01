Sandoval no va a quedarse de brazos cruzados y habla a solas con Fabio, que no se va a disculpar con él. Su mujer ha echado a Sandoval del hospital porque posiblemente haya perdido al bebé “por cada golpe que me des yo te voy a devolver cuatro. Mis golpes son mucho más duros que los tuyos”, le amenaza Sandoval a Fabio.