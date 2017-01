¿Qué hace Macarena fuera de la cárcel?

Sinopsis Capítulo 13 Temporada 2 - 'Líquido'

Sole, nerviosísima, se prepara para su boda con Fernando. Todas las presas revolotean emocionadas a su alrededor: hay muchas cosas que preparar y muchos sentimientos que gestionar. Ya es hora de que alguien encuentre la felicidad, aunque sea dentro de la cárcel.

Mientras, Sandoval sigue tejiendo su tela de araña sigilosamente, por todo Cruz del Sur, sin que nadie se dé cuenta. Poco a poco, todo va saliendo como él quería.

Castillo no ha conseguido engañar a Zulema. Una vez tras otra, ella siempre ha estado por delante de la policía y Castillo sólo puede asumir su derrota. Después de tantos errores que han costado tanto dolor y tanta muerte, lo único que puede salvar aunque sea un poco a Castillo es encontrar a Amaia con vida. Y la única que sabe dónde está es Zulema.

Román espera con impaciencia el siguiente paso que dar para que Macarena se escape de la cárcel. Pero ya no hay nada que hacer: Macarena le explica que Fabio les ha traicionado, ya no hay plan de fuga, nunca lo hubo. El dinero se lo entregó a la Policía como muestra de buena voluntad, lo han perdido para siempre. Fabio quiere que Macarena cumpla su condena con un comportamiento inmejorable, sin arriesgarse a seguir aumentando su pena. Román no da crédito y Macarena está desesperada, quizás más de lo que haya estado nunca.