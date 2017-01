ENTREVISTA CON RAMIRO BLAS

El actor Ramiro Blas que interpreta a Sandoval en Vis a Vis nos habla de su personaje y lo mucho que le gusta interpretarlo aunque "me ha vuelto loco muchas veces y muchas noches me ha quitado el sueño, me ha ayudado a mejorar mi vida para bien". Ramiro explica sobre la segunda temporada de Vis a Vis que "Sandoval cree que tiene una posición de poder y así puede manipular a Miranda y hacerle ver que tiene un aliado". Muy pronto volveremos a ver a Sandoval hacer de las suyas (y peores) en Cruz del Sur en el estreno de la segunda temporada. Muy pronto en Antena 3.