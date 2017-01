Maggie Civantos: “Macarena irá aprendiendo cómo sobrevivir en la cárcel”

Macarena, de aspecto dócil y de una frágil belleza, siempre se ha comportado según los patrones de lo previsible, pero por amor se verá metida en un lío del que ya no sabe cómo salir. Maggie Civantos interpreta a Macarena, la auténtica protagonista de Vis a Vis, y hemos hablado con ella que nos cuenta cómo es su personaje.

“Macarena fuera es diferente a como es dentro de la cárcel. Vis a Vis es la historia de cómo sobrevivir en la cárcel y le van a pasar cosas desde el minuto uno, en la cárcel es una Macarena muy temerosa”, nos cuenta Maggie “Entra en la cárcel por un delito fiscal, es una traición personal, y se ve envuelta en todo esto de la noche a la mañana. Macarena es una persona que jamás ha hecho nada malo, es una persona legal que pagado todas sus facturas y que le ocurra algo así es muy fuerte para ella”.

Al principio no le cuenta a sus padres que está en la cárcel pero luego “Tiene que contar la verdad a su familia para evitar el sufrimiento” cuenta Maggie Civantos.

Una vez en la cárcel “Todo es extraterrestre para ella, todo muy sórdido para ella, mucho miedo y terror y estas chicas no son como Macarena”. Maggie nos adelanta que su celda es la 166 y se encontrará a Sole, Yolanda y Anabel, “al principio se ríen de ella porque es la novata, pero ella quiere llevarse bien con todo el mundo”.

Nos habla de la relación de Macarena con el resto de personajes: “Con Sole (interpretado por María Isabel Díaz) se va a llevar muy bien, es la mami de la celda”. “Fabio (interpretado con Roberto Enríquez) es una figura paternal para ella dentro de la cárcel, de protección. Y Rizos (interpretada por Berta Vázquez) la ayudará desde el primer momento, por parte de Macarena no hay atracción sexual si no de amistad porque ella está sola en la cárcel”. Maggie explica que “Macarena no es igual con unos personajes que con otros”. La actriz afronta el papel con ilusión y alegría.

