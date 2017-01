ENTREVISTA CON LAURA BAENA

Laura Baena, la actriz que da vida a la divertida Antonia en Vis a Vis nos advierte de que la segunda temporada que está a punto de estrenarse es muy fuerte "yo pensaba que no podía ir a más, pero si, hay más tensión, más crueldad y la maldad se está extendiendo, es una epidemia en Cruz del Sur". Además nos cuenta que su Antonia seguirá tomandose la vida a pitorreo "porque si no se moriría ahí mismo". Muy pronto no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Vis a Vis en Antena 3.