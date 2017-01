Maggie Civantos comenta que se trata de un hecho que supondrá que Maca se centre en vivir no más que el presente, el aquí y ahora en el "infierno" de Cruz del Sur, quizás motivado por ser una pérdida que no termina de asumir. A su vez, Carlos Hipólito, quien interpreta a Leopoldo, afirma que la desgracia y el azar se han cebado con ellos... No te pierdas el miércoles a las 22:30 horas el apasionante capítulo que nos espera de 'Vis a Vis'.