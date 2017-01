AVANCE | ESTA NOCHE VIS A VIS EN ANTENA 3

Leopoldo va a Cruz del Sur a hablar con su hija, Macarena no quiere más mentiras y quiere saber dónde está el Egipcio. Leopoldo le confiesa que le ha matado y que su madre y su hermano también lo intentaron “Nunca fuimos una familia muy normal, pero esto no tiene vuelta atrás”. Macarena le advierte que Karim va a por ellos. Esta noche no te pierdas un nuevo capítulo de la segunda temporada de Vis a Vis, a las 22:30 en Antena 3.