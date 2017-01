¿Dónde están los 9 millones de euros?

Zulema tiene muy claro cómo fugarse, pero para ello necesita mucho dinero. Piensa que Macarena tiene los nueve millones de Yolanda y no duda en hacer un trato con la novata: Ella se queda ocho millones y Macarena con uno para pagar su fianza.

Zulema habla con su novio, El Egipcio, desde la cárcel. Le cuenta que tiene a Román. Si sabe dónde está el dinero bien y si no, quizá el hermano de Macarena cabe su propia tumba, en el sentido más literal.

Miranda quiere saber cómo es posible que Tere esté embarazada y no duda en interrogarla. Al verse acorralada, la presa, visiblemente afectada por el síndrome de abstinencia, no duda en señalar a uno de los funcionarios como el padre de su supuesto bebé.

Maca no quiere seguir adelante con el embarazo. Ese niño es fruto de una relación que la ha llevado a los infiernos y no quiere recordarlo el resto de sus días. Sin embargo, para interrumpir la gestación necesita la ayuda de Sandoval que seguro que le pedirá algo a cambio que no va a ser de su agrado.

El Inspector Castillo, Fabio y la directora acuden a la celda de Rizos para hacer un trato. Si ella consigue que Macarena confiese dónde está la tarjeta, en 30 días le concederán el tercer grado ¿Aceptará Rizos traicionar a su amor platónico por reducir su condena?