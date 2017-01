Concha Velasco es Petra Vargas

Es la hermana de Doña Aurorita y una vieja amiga de Emilio. En realidad, Petra fue el primer amor de Emilio. Una enamorada de la vida, un brazo de mar. Dicharachera y alegre es el contrapunto perfecto para Emilio.

Sin embargo, su idilio de juventud que no tuvo mucho recorrido entre otras cosas porque ambos eran aún unos críos y porque Petra era pura energía. Inquieta hasta la médula, Petra quería conocer mundo desde que era una cría. Por eso, cuando se casó con un actor de profesión, acabó emigrando a Argentina. Allí fundó, junto a su marido, una compañía de teatro. Con esfuerzo y dedicación, llegaron a convertirse en productores de referencia, pero el éxito no es estable en un negocio como el teatro, así que también se arruinaron varias veces. Ya viuda, su vuelta a España para estar con su hermana Aurorita, marca un reencuentro con su pasado. Con Emilio en concreto. Y es que Petra está decidida a no dejar pasar el tren de Emilio por una segunda vez… pero la vuelta a la vida de Emilio revolucionará no solo a Emilio sino que también supondrá una dura prueba para la relación de Emilio y Blanca.