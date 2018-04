MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 5 TEMPORADA 3 DE 'VELVET' | 'HAGAN JUEGO'

Clara, Rita y Ana no pueden estar más felices ante la inminente llegada de su gran amiga Luisa tras su gira. 'Las chicas Velvet' han estado mucho tiempo separadas y tienen que ponerse al día de tanto cambio que ha habido en las galerías, pero ellas no son las únicas que tienen noticias. Luisa llega con un nuevo novio. Ahora se han unido pero no saben si será la última vez...