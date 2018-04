Alberto y Mateo: Amigos, confidentes y hermanos inseparables

El striptease de Alberto y Mateo

Una canción en la radio hace que ambos, a pesar de la distancia, tengan un 'deja vu' y vuelvan a un momento clásico en su vida. Alberto a Ana y Mateo a Clara se animan a sorprenderlas con un striptease perfectamente coreografiado que deja impresionadas a sus dos atentas espectadoras.

Mateo, hundido en el sepelio de Alberto

La noticia de la muerte de Alberto destrozó a gran parte de las galerías pero fue su entierro el momento más dramático, cuando su gran amigo Mateo le dedicó unas palabras.

Mateo y Alberto, dos hombres y un chupete

En el piso de soltero se ha instalado Bárbara y su hija Lourditas de quién se ha quedado al cargo Mateo. Cuando llega Alberto, ambos se proponen cuidar de la mejor forma del bebé. Todo es un divertido caos.

La noche romántica bajo las estrellas de Alberto y Mateo

Alberto y Mateo han discutido, peleado y reído en un día en el que Mateo no deja de pensar en su 'Clara sin experiencia'.

Mateo se enfrenta a Alberto: "Asume que Ana te dejo y la entiendo"

Mateo no soporta al nuevo Alberto serio y atormentado. Su mejor amigo no es así, nunca ha sido así y no se lo va a permitir. Mateo se enfrenta a él llamándole cobarde por huir de los probemas.

Una pelea que termina en risas

Alberto entra en cólera al escuchar los reproches de su amigo y comienza una pelea que termina en risas absurdas por la situación.

Alberto se despide de Mateo: "Te quiero hermano"

Mateo se presenta en las galerías para llevar a su mejor amigo al aeropuerto, las despedidas siempre son difíciles pero la de Alberto y Mateo es bastante dura.

Mateo se niega a reconocer la muerte de Alberto y se vuelve loco

La idea de que no va a volver a ver a su amigo de toda la vida, está llevando a Mateo a sus extremos

Las conversaciones de Mateo y Alberto en El Pausa

Alberto y Mateo suelen calmar las penas en El Pausa con una copa en la mano y unas largas conversaciones.

Mateo echa de menos a Alberto el día de su boda

Mateo reconoce que lo que le atormenta es la ausencia de Alberto en el día de su boda.