Conoce a la ganadora que pasará un día de rodaje con los actores de 'Toledo' de la mano de Maxi Iglesias

antena3.com junto con BoomerangTV ha querido organizar un nuevo concurso para volver a daros la oportunidad de estar a pie de rodaje con vuestros actores favoritos, en esta ocasión de la mano del actor que interpreta a Martín, Maxi iglesias.

Sabemos que el amor entre Martín y Fátima os mantiene pendientes a esta historia tan compleja y , por ello, os pedimos un relato que narrase un final para esta relación.

Hemos recibido muchas propuestas con diferentes finales, de amor eterno, de amor imposible, de caminos distintos, huídas y peleas... Nos ha sido muy difícil quedarnos con uno pero la historia de la ganadora nos ha gustado porque no se lo ha puesto nada fácil desde el principio a los protagonistas, ha mezclado varios personajes en su desarrollo y, sobretodo, hemos visto mucha ilusión a la hora de imaginar la historia.

La ganadora del concurso para pasar un día en el rodaje con Maxi Iglesias es PatryBer (Talavera de la reina). ¡En breve nos pondremos en contacto contigo!

Os dejamos su relato;

"La guerra estalla en Toledo. Martín, que siempre había soñado con luchar y convertirse en un reconocido caballero, se ve ahora en la tesitura de tener que tomar la decisión más difícil de su vida, cumplir su sueño o escuchar al corazón. Ama a Fátima con toda su alma, pero su amor, es un amor imposible y teme que en un futuro le pueda perjudicar, jamás soportaría hacerla daño.

Al fin, toma la determinación de marchar junto a su amigo a batallar, pues piensa que de este modo conseguirá olvidarla y que si no es así, el destino los unirá de nuevo, pues si dos corazones están destinados a vivir juntos, la vida se encargará de unirlos.

Fátima, al enterarse de su decisión, se enfada e intenta hacerle cambiar de parecer, pero todas sus insistencias son inútiles, el muchacho se mantendrá firme a sus principios. Entonces, le promete que le va a esperar y le pide que tenga mucho cuidado, después le entrega su amuleto, se sentirá más segura si él lo lleva encima.

Pasan un par de años, la guerra llega a su fin y es hora de regresar a casa, Martín vuelve triunfante convertido en caballero, su sueño se ha hecho realidad, pero no es feliz, pues no la tiene a ella. Nada más dejar sus cosas y saludar a su familia, se dirige a su casa, aprieta su amuleto contra el pecho y salta al jardín como tantas otras veces, pero se vuelve a marchar al darse cuenta de, que esta vez, ella no está sola.

Pronto se entera de que Fátima se ha casado con un musulmán y la cita en el bosque para pedirla explicaciones. Esta, a pesar de tener que superar mil obstáculos, consigue acudir a la cita y cuando Martín le echa en cara que se haya casado, discuten, no puede creer que la trate así cuando fue él quién decidió abandonarla. Martín la pide perdón y ella le explica que no tuvo otra opción, su padre la obligo a hacerlo. El muchacho le propone huir juntos pero Fátima no dice nada al respecto, ahora ella es una mujer casada, y el castigo del adulterio es mucho mayor al de la desobediencia. Martín, a pesar de ser participe de su doloroso silencio no se rinde y trama un plan para su marcha, la cita un par de días después, al caer la noche en el mismo lugar, él se encargará del resto.

Llega el día acordado, todo está listo para su huida, pero Fátima no aparece, el sol sale y su plan se desmorona, al fin comprende que ha perdido a su amada. Triste se dirige a palacio, donde casualmente se encuentra con la reina, la cual le felicita en nombre de la patria, él se lo agradece malamente y ella entiende que su mal es por amor, se interesa por el y le aconseja, "Piensa si tu vida merece la pena sin ella -le dice- si es que no, lucha... o te quemará en el corazón" Sus palabras le hicieron recapacitar, volvió a montar en su caballo y entrando de repente en su casa la raptó "Grita si quieres -le dijo- pero no te soltaré -aseguró" "Estás loco-contestó ella" "Yo te he hecho daño, y tú me lo has hecho a mi, ya estamos en paz, ahora vivamos nuestra vida -sugirió" "Pero...Martín...-replicó ella" "No me creo que tú Dios o el mío nos castigue por amarnos, marchémonos" Sin despedidas, sin regaños ni explicaciones, Martín y Fátima desaparecieron a lo lejos, su vida acababa de empezar y al fin serían felices."

¡Gracias a tod@s por participar!