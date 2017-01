Adrián Expósito: "Cristóbal quitará tensión a Toledo"

Háblanos de tu personaje

Mi personaje es Cristóbal, el mejor amigo de Martín, siempre ha vivido con él ya que su madre siempre ha estado al servicio de la familia de Martín. Soy su amigo fiel, el que siempre le ayuda, le apoya… pero hay una distinción, él es noble y yo soy plebeyo.

¿Y cómo le definirías?

Es simpático y algo torpe a veces (risas). Creo que Cristóbal es el que le quita un poco de tensión a la serie, que es bastante serie, yo le doy el toque de gracia, de simpatía. Siempre he buscado decir las cosas con cierto humor.

¿Te has documentado para interpretar a Cristóbal en “Toledo”?

Sí, he mirado en internet y en libros para estudiar cómo vivían en aquella época, como eran las personas, como hablaban, como se comportaban… el equipo también nos ha facilitado muchísima información para prepararnos el personaje.

¿Tu personaje encontrará el amor?

Sí, lo que pasa es que será un amor no correspondido. Cristóbal se enamora de la hermana de Martín, Blanca (Bea Vallba), y luchará por su amor hasta el final (risas).

¿Qué es lo que te impide estar con ella?

A mí no me lo impide nada, yo quiero estar con ella (risas), pero Blanca sólo me ve como un amigo, casi como un hermano, además ella es una noble y yo soy un plebeyo, ella está en la corte y aspira a más.

¿Cómo definirías la serie?

Sólo puedo decir cosas buenas (risas). Está muy bien trabajada en el vestuario, maquillaje… nada más ponerte la ropa sientes que viajas a la época de la serie y es fantástico. El reparto es increíble, es un lujo estar con Juan Diego, Eduard Farelo, Maxi Iglesias…

Creo que “Toledo” tiene todo lo que debe tener una serie: acción, amor, intriga, lucha entre musulmanes, cristianos y judíos…

¿Qué tal te ves con el vestuario tan diferente al del siglo XX?

De primeras me pidieron que me dejara el pelo un poco más largo de lo que suelo llevarlo habitualmente y me veo un poco raro con el pelo y la barba, me cuesta. Es raro, pero no es incómodo, además, como Cristóbal es plebeyo viste un poco más descuidado, con ropa más holgada y cómoda.

¿Cómo llevas el rodaje de la serie?

Muy bien y afrontándolo con muchas ganas. Una vez acaba el día, quiero que comience el siguiente para volver a rodar y hacerlo mucho mejor. Todavía no hemos podido ver mucho porque vamos un poco rápido con la grabación de los primeros capítulos, pero siempre hay un huequito y nos dejan ver algo. Tiene muy buena pinta.

¿Cómo te surgió la posibilidad de trabajar en “Toledo”?

Mi representante envió mis datos para participar en el casting de la serie, parece que di el perfil y aquí estoy (risas)