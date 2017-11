Capítulo 7 ‘El desquite’

Julia se sincera con Fidel al decirle que debe encontrar otro mentor para, así, no seguir cerca de él. El doctor no entiende la razón hasta que Julia, mirándole a los ojos, le confiesa sus sentimientos: “tengo miedo de ser yo la que te bese esta vez. Me han pasado tantas cosas últimamente y tú has estado a mi lado en todas ellas.” Susana irrumpe el íntimo momento entre ambos.