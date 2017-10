Julia se deshace con la confesión de amor de Fidel

Capítulo 6 ‘La reina enfermera’

Fidel, aconsejado por Guillermo y Luis, se lanza a confesar sus sentimientos a Julia. “No quiero hacer daño a nadie pero esto tengo que decírtelo. Desde que he vuelto, no sé lo que me pasa pero cuando estaba allí estuve a punto de morir y no podía parar de pensar en ti. Tan solo pensar que voy a dejar de verte me mata por dentro. Dime que no te pasa lo mismo, que no pensabas en mí. ¿Te daría igual no volverme a ver nunca más?” Julia se deshace ante las palabras de Fidel y le responde con un beso.