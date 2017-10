Luis rechaza a Pilar de nuevo: "No quiero volver a hablar contigo"

Capítulo 7 'El desquite' El ejército español está preparando una gran ofensiva para recuperar el territorio perdido y las tropas se disponen para ir al combate. Pedro, exonerado de todos los cargos, va a ser enviado a la Península aunque él desea participar en la lucha. Fidel por su parte, también quiere participar en el desquite de las tropas españolas, pero el general le obliga a permanecer en Melilla en la intendencia para ayudar a los soldados. En el hospital, Fidel y Guillermo deciden impartir un curso básico de enfermerías paras las damas de la ciudad. Manuela, la esposa de Vicente, y su hija Susana, encabezan el grupo de señoras que asisten al curso para poder ayudar después en el hospital. Pero todo se complica cuando el pequeño Ahmed enferma y se decreta una cuarentena en el centro. Nadie puede salir de allí para evitar que le enfermedad se expanda por la ciudad.

